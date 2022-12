"C'est ça, la Croatie: fierté, courage, confiance et patriotisme", estime Dalic

"Cette victoire est pour le peuple croate. Après un grand match, nous éliminons le grand favori. C'est ça, la Croatie: fierté, courage, confiance et patriotisme. La Croatie est la meilleure quand il faut. Quand cela compte, la Croatie réussit toujours. Personne ne devrait nous sous-estimer. Ce n'est pas fini, on continue. On peut réussir de grandes choses", a commenté Dalic interrogé par la chaîne de télévision croate HRT. (Belga)