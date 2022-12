Le joueur de tennis Kamil Majchrzak reconnait un test positif mais clame son innocence

"J'ai été testé positif lors de contrôles antidopage en octobre et novembre 2022. Je n'ai jamais pris consciemment une substance interdite. Pour le moment, je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est un énorme choc pour moi. Je viens de commencer le plus gros combat de ma carrière, une bataille pour prouver mon innocence et revenir dans le sport que j'aime", a écrit le joueur de 26 ans sur Instagram. Majchrzak occupe actuellement la 77e place au classement ATP. En 2022, il a atteint les demi-finales du tournoi ATP de Pune en Inde et les quarts de finale des tournois ATP de Genève et Sofia. En Grand Chelem, il n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour à l'US Open en 2019. L'ITIA, l'Agence internationale de l'intégrité dans le tennis, a précisé dans un communiqué que Majchrzak a été testé positif à l'ostarine et au ligandrol, deux anabolisants. Des traces d'agonistes activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) ont également été retrouvés dans deux des trois échantillons fournis par le joueur. Des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le Polonais est donc provisoirement suspendu et ne peut prendre part à aucune compétition. "Le joueur a le droit de demander l'analyse des échantillons B pour voir s'ils confirment les résultats des échantillons", a ajouté l'ITIA dans son communiqué. (Belga)