L'Union Saint-Gilloise s'impose contre Angers en préparation

Denis Eckert Ayensa (2e), Guillaume François (54e) et Dante Vanzeir (58e) ont inscrit les buts unionistes tandis que Farid El Melali (21e) et Jean Bahoya (80e) ont trouvé le chemin des filets pour les Angevins. L'Union reprendra la compétition le mardi 20 décembre contre Ostende en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Bruxellois retrouveront les Côtiers six jours plus tard pour la 18e journée de championnat. (Belga)