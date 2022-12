Marouane Fellaini et Shandong Taishan partagent dans le choc face aux Wuhan Three Towns

Wuhan a pris l'avance après 19 minutes via Marcao, servi par l'ancien Anderlechtois Nicolae Stanciu. Shandong a ensuite égalisé juste avant le repos via Wu Xinghan (45e+1). En seconde période, Marouane Fellaini est monté au jeu (68e) mais n'a pas pu aider son équipe à décrocher les trois points. Au classement, Shandong Taishan occupe toujours la 2e place avec 66 points, soit trois de retard sur Wuhan Three Towns qui compte un match de plus. (Belga)