Mathieu Nijs et Stef Van Campenhout éliminés au 2e tour en fleuret à Tokyo

Exempté de premier tour après cinq victoires en six matches dans sa poule préliminaire, Nijs, 89e mondial, a été battu dès son premier match dans le tableau final face au Hongkongais Chi Ka Yeung, 60e mondial (15-9). Qualifié pour le tableau final après 3 victoires et 3 défaites en poule préliminaire, Van Campenhout, 52e mondial, a battu le Polonais Jan Jurkiewicz, 110e mondial, au premier tour (15-12) avant de s'incliner face au Brésilien Guilherme Toldo, 22e mondial (15-8). Auteur de 3 victoires en six matches en poule préliminaire, Stef De Greef, 126e mondial, n'est lui pas parvenu à passer le premier tour du tableau final après sa défaite 15-11 contre l'Allemand Fabian Braun, 125e mondial. (Belga)