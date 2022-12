Navetteurs.be table sur une amélioration substantielle après les adaptations horaires

"Malgré l'une ou l'autre amélioration notable pour les navetteurs, cette adaptation restera bien en-deçà de l'augmentation sensible de l'offre de trains qui était prévue", commente dans un communiqué vendredi l'association. "Nous espérons toutefois que ce 11 décembre sera le début d'un 'reset' et qu'une amélioration substantielle des trajets en train sera observée à court terme", pointe Gery Baele, porte-parole de l'association, qui rappelle que "les voyageurs de la SNCB ont rarement été autant désemparés face aux retards et suppressions de trains, aggravés par une information souvent lacunaire et l'impression qu'aucune amélioration n'est en vue". Les navetteurs souhaitent donc observer une meilleure ponctualité des trains et moins de suppressions de parcours après le 11 décembre. La fiabilité des voyages en train sera d'ailleurs le thème de campagne tout au long de l'année 2023, annonce l'association. Elle dénonce en particulier le fait que les suppressions de trains ne sont toujours pas comptabilisées dans l'indice officiel de ponctualité. M. Baele pointe "la mauvaise foi évidente de la SNCB" à cet égard: "Si le train ne roule pas, le voyageur qui l'attend sur le quai sera, lui, d'office en retard !". (Belga)