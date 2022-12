Accident mortel impliquant un camion sur l'autoroute E40 à Alleur

Les pompiers liégeois ont été appelés à intervenir, samedi matin vers 5h00, sur l'autoroute A3/E25/E40 à hauteur de Alleur, en direction de Bruxelles. Pour une raison indéterminée, un accident impliquant une camionnette et un camion s'est produit à hauteur de la borne kilométrique 87. Une personne est décédée sur place et une autre a été transportée en ambulance. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite ont été obstruées. (Belga)