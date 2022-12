Après la médaille de bronze l'an dernier, le relais mixte veut répéter sa performance

Ruben Verheyden avait espéré un parcours roulant, mais ses attentes ont vite changé après la reconnaissance du parcours. "C'est plus vallonné que ce que je l'avais imaginé. Non seulement la montée, mais aussi la surface, qui est très collante. Finalement, je pense que c'est à notre avantage. Nous avons tous les quatre une bonne condition physique de base, ce qui nous donne un avantage par rapport aux athlètes de moyenne distance." Trois des quatre médaillés de bronze de l'année dernière sont à nouveau dans l'équipe: Stijn Baeten, Vanessa Scaunet et Ruben Verheyden. La quatrième relayeuse de l'équipe est Mariska Parewyck qui remplace Elise Vanderelst. "Nous visons la médaille", déclare Verheyden sans hésiter. "L'année dernière, nous avons pris conscience que viser le podium n'est pas insensé." Malgré la confiance qu'apporte la médaille de Dublin, elle a aussi un inconvénient. "C'est un très beau souvenir qui nous motive", a déclaré Vanessa Scaunet. "Mais cela apporte aussi de la pression et des attentes. L'année dernière, nous étions les seuls à y croire. Demain, il y a clairement une possibilité de remonter sur une des trois marches du podium, mais ce n'est pas gagné d'avance. L'Italie est trop forte, mais entre la deuxième place et la sixième place, toutes les équipes se valent." Dimanche, Verheyden sera le premier relayeur de l'équipe belge, suivi de Parewyck, Baeten et Scaunet. (Belga)