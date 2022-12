Grand Prix de patinage artistique - Loena Hendrickx, 3e sur le podium de la finale à Turin

Seule patineuse européenne parmi les six finalistes, une première pour la Belgique, Loena Hendrickx, 2e du trophée NHK en Finlande et victorieuse à Angers pour son premier Grand Prix, avait reçu une note de 74.24 pour son programme court vendredi. Samedi, l'Anversoise, 23 ans, vice-championne du monde, a patiné sur des musiques de Karl Hugo "Heaven" et "Fallen Angel" récoltant une note de 122.11 (5e) pour un total de 196.35. La jeune Belge a chuté une fois lors de sa prestation sur son triple flip ce qui a failli lui coûter un podium. La victoire, sa première dans une finale des Grands Prix, est revenue à la Japonaise Mai Mihara, qui avait devancé la Campinoise de 23 ans en Finlande, et qui l'emporte avec un total de 208.17. L'Américaine Isabeau Levito, 15 ans à peine, est 2e (197.23), sur le podium. En tête après le programme court, la Japonaise Kaori Sakamoto (192.56), championne du monde en titre et médaillée de bronze aux Jeux d'Hiver de Pékin, a craqué pour finir 5e (192.56) derrière la troisième Japonaise en lice, Rinka Watanabe, 20 ans, victorieuse de Skate Canada et du Trophée de Lombardie cette saison, 10e aux championnats du monde junior, a été notée à 196.01 chutant à deux reprises lors de sa prestation. La Sud-Coréenne Yelim Kim, 6e, ferme la marche avec 180.58. (Belga)