Mondial 2022 - Des supporters fêtent la victoire du Maroc dans le centre de Bruxelles

Un groupe important de supporters s'est retrouvé rue Antoine Dansaert pour chanter et danser en hommage au Maroc qui a battu le Portugal 1-0, devenant ainsi le premier pays africain à se hisser dans le top-4 mondial. La police de Bruxelles est présente sur place et a fermé l'accès des Plaisirs d'hiver aux supporters. La situation y est décrite de festive, mais sans aucun incident. D'autres supporters ont également rallié le boulevard Lemonnier, ainsi que les abords de la gare du Midi. Là aussi, la foule présente danse dans une ambiance égayée par des chants et des feux d'artifice. Des riverains du quartier et des éducateurs de rue ont formé une chaîne humaine entre les supporters de tous les âges et la police, présente en masse pour parer à tout incident, comme ceux survenus à l'issue du match de poule Belgique Maroc, le 27 novembre dernier. (Belga)