Mondial 2022 - La France écarte l'Angleterre et rejoint le Maroc en demi-finale

Pour leur septième demi-finale dans un Mondial, les Français affronteront le Maroc mercredi (20h00) pour une place en finale. Aurélien Tchouameni d'un envoi à la 17e minute avait ouvert le score pour la France. Il commettra cependant une faute dans son rectangle sur Bukayo Saka. Harry Kane convertissait le penalty à la 54e (1-1) pour inscrire son 53e but (en 80 sélections) et égaler Wayne Rooney comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale anglaise. Pour son 53e but tricolore, le 4e de cette Coupe du monde, Olivier Giroud, déjà meilleur buteur de l'histoire des Bleus depuis dimanche, portait la France aux commandes à la 78e, mais un nouveau penalty offrait aux Anglais l'occasion d'égaliser, manqué cependant par Harry Kane (84e). La France, championne du monde en titre, passait le cap. Plus tôt dans la journée, en dominant le Portugal (1-0), le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre le dernier carré en Coupe du monde. Après avoir battu notamment la Belgique en phase de poule (2-0), les Lions de l'Atlas sont parvenus à éliminer coup sur coup l'Espagne en 8es de finale puis les Portugais de Cristiano Ronaldo en quarts. L'autre demi-finale opposera mardi l'Argentine à la Croatie, vice-championne du monde en titre. Le match pour la 3e place aura lieu samedi 17 décembre (16h00). La finale de cette édition 2022 est au programme de dimanche 18 décembre (16h00). (Belga)