NBA - La Nouvelle-Orléans enchaîne un sixième succès de rang et garde la tête de l'Ouest

Face aux Suns, les Pelicans ont pu compter sur un Zion Williamson des grands soirs avec 35 points à 76% au tir en plus de 7 rebonds et 4 assists. La Nouvelle-Orléans signe donc un 6e succès consécutif, son 17e cette saison pour conserver la tête de la conférence Ouest. Malgré les 25 points et DeAndre Ayton et les 24 unités de Chris Paul, les Suns concèdent une troisième défaite de rang et glissent à la 3e place à l'Ouest, derrière Memphis qui a écarté Detroit (114-103). Denver est 4e devant Sacramento, vainqueur 95-106 à Cleveland, et Utah, battu à domicile par Minnesota (108-118). À l'Est, Milwaukee a assuré sa deuxième place derrière Boston en s'imposant sur le fil sur le parquet de Dallas (105-106) avec notamment 28 points de Giannis Antetokounmpo pour répondre aux 33 points de Luka Doncic. Brooklyn, pour sa part, grimpe à la 4e place, derrière Cleveland, après sa victoire 120-116 contre Atlanta. Les Nets devancent Indiana, 5e et tombeur de Washington 121-111, et Philadelphie, 6e, après sa victoire 133-122 contre les Los Angeles Lakers après prolongation. Atlanta est 7e devant New York, vainqueur 102-121 à Charlotte, et Toronto battu 113-109 à Orlando. (Belga)