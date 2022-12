Challenger Pro League - Lommel émerge in extremis contre Deinze et reste dans la course au top 6

Monté à la 77e minute, Christophe Kabongo, 19 ans et actif à Lommel depuis plus de deux ans, a délivré les locaux d'un tir en pivot. Ce premier but de Kabongo pour Lommel permet aux Limbourgeois de conserver leur 5e place au classement avec 27 points. L'équipe dirigée par l'Anglais Steve Bould compte une unité de plus que le Club NXT et les RSCA Futures (26) alors que Deinze, 8e avec 21 points, va devoir s'employer pour revenir dans la course au top 6, synonyme de participation aux playoffs de promotion. En tête, le Beerschot (35 pts), devance Beveren (34), le RWDM (31) et le Lierse (29). (Belga)