Gilles Thomas 4e du Grand Prix d'équitation à Genève avec Calleryama

Gilles Thomas a réussi un second sans-faute dans un barrage qui a rassemblé 13 combinaisons. Ils auront été neuf encore à réussir un deuxième parcours parfait. L'Américain McLain Ward (Azur) y a été le plus rapide (0-38.43) pour l'emporter, devant le Suisse Martin Fuchs (Leone Jet) 2e (0-39.77) et l'Irlandais Shane Sweetman avec James Kann Cruz 3e (0-40.48), juste devant le jeune cavalier belge de 24 ans (0-40.88). Côté belge encore dans ce barème A 1m60 avec barrage, Nicola Philippaerts, sur Katanga, a terminé 19e (4-73.85), Wilm Vermeir (Iq), 23e (4-75.00), Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme), 24e (4-75.49) et Jérôme Guéry (Great Britain V) 31e (8-74.78). Pieter Devos (Mom's Toupie de la Roque) a abandonné. (Belga)