Invasion de l'Ukraine - Odessa restera sans électricité des mois durant, les résident invités à partir

La ville portuaire et sa périphérie ont été plongés dans l'obscurité après une attaque de drones par la Russie dans la nuit de vendredi à samedi. Les réparations vont prendre du temps, a fait savoir l'entreprise en charge de l'alimentation en électricité. "Ce n'est pas une question de jours ou de semaines, mais bien de deux à trois mois", selon l'entreprise. Il est dont conseillé aux habitants de quitter temporairement la région si possible. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a attaqué la ville d'Odessa dans la nuit de vendredi à samedi avec plusieurs drones militaires iraniens. 10 des 15 drones ont été abattus par la force aérienne ukrainienne. L'armée russe vise les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis des semaines avec des roquettes et des drones de combat dans l'objectif de rendre la situation intenable pour la population ukrainienne au cours de l'hiver. (Belga)