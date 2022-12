Leslie Cloots chute à la 33e place de l'European Pre Qualifier de golf

Sur le parcours sud du Real Golf Club de La Manga, Leslie Cloots a rendu une carte de 78 coups, soit cinq au-dessus du par, après cinq bogeys et un double bogey pour deux birdies uniquement. Après une première journée ponctuée en 70 coups (-1) sur le parcours nord, ce score a fait perdre 17 rangs à l'Anversoise de 28 ans, tombant à la 33e place avec un total de 148 coups (+4). En tête, l'Autrichienne Emma Spitz est à cinq coups sous le par et compte deux longueurs d'avance sur l'Anglaise Billie-Jo Smith, sa plus proche poursuivante. Cette première phase des épreuves de qualifications se joue sur quatre tours alternativement sur des par 71 et 73. Les 62 premières se qualifient pour la finale de l'European Ladies Qualifying School programmée du 17 au 21 décembre. - Classement après le 2e tour : 1. Emma Spitz (Aut) 139=69-70 -5 2. Billie Jo-Smith (Ang) 141=72-69 3. Clara Manzalini (Ita) 142=73-69 . Kelsey Bennett (Aus) am. 142=73-69 . Benyapa Niphatsophon (Tha) 142=67-75 ... 33. Leslie Cloots (BEL) 148=70-78 (Belga)