LPGA Tour - Manon De Roey termine 28e et décroche un droit de jeu partiel sur le tour américain

La Belge de 30 ans a rendu une ultime carte de 69 coups, soit trois sous le par, grâce à cinq birdies pour deux bogeys. Après cette dernière journée, De Roey a gagné 14 places, ce qui lui permet de s'assurer de terminer dans le top 45, synonyme d'accès au LPGA Tour 2023. En effet, le Top 20 a obtenu sa carte LPGA pour 2023 et les joueuses classées entre les places 21 et 45, dont De Roey, ont reçu une carte LPGA partielle. Celles qui ont terminé entre les 46e et les 70e places ont eu droit à la carte de l'Epson Tour, le 2e niveau du golf professionnel féminin nord-américain. Les Qualifying Series de la LPGA se disputaient sur deux semaines et huit tours de compétition en Alabama. Le top 70 après les quatre premiers tours s'était qualifié pour la seconde semaine. Les scores s'accumulaient sur l'ensemble des deux semaines. (Belga)