Neisser Loyola 10e à l'épée à Vancouver

L'épéiste ardennais, 24 ans, 14e mondial, a été éliminé en 8es de finale par le jeune Israélien de 19 ans Yonatan Cohen (FIE 50) 15 touches à 12 après avoir pris la mesure de l'Italien Valerio Cuomo (FIE 53), 24 ans, 15 touches à 11 en 16es de finale et du Chinois Zije Wang (FIE 77), 26 ans, 15 touches à 9 au premier tour du tableau final. La victoire est revenue au Hongrois Gergely Siklosi (FIE 8), vice-champion olympique, qui a battu le Français Yannick Borel, le numéro 1 mondial, en finale. Chez les dames, Axelle Wasiak (FIE 268), 21 ans, s'est classée 100e (sur 192) après quatre victoires et deux défaites dans sa poule qualificative et une élimination au premier tour des œuvres de la Britannique Katrina Mith Taylor (FIE 123), 31 ans, 11 touches à 10. De son côté, après quatre défaites et deux victoires en poule de qualifications, Aube Vandingenen (FIE 109), 21 ans, a terminé 158e. (Belga)