Nouvelle domination néerlandaise au cyclocross avec un succès de Fem van Empel

Pour aller chercher sa 6e victoire de la saison en Coupe du monde, Fem van Empel s'est imposée dans un sprint à deux, sur un parcours très boueux, devant Puck Pieterse, 20 ans aussi, pour conforter encore plus largement sa place de leader au classement général. Denise Betsema, 3e, complète un podium une nouvelle fois entièrement aux couleurs des Pays-Bas à l'issue des 17,575 km au programme. Les premières non-Néerlandaises dans le top 10 sont 5e avec la Luxembourgeoise Marie Schreiber et 7e avec la Française Pauline Ferrand-Prévot. Tir groupé côté belge avec Fleur Moors 10e juste devant Jinse Peeters 11e, Kiona Crabbé, 12e et Julie Brouwers 13e. Deux rendez-vous sont encore au programme de 2022 avec l'étape italienne de Val di Sole dimanche prochain, probablement sous la neige, et à Gavere le 26 décembre. (Belga)