Ockie Strydom s'offre sa première victoire sur le circuit à l'Alfred Dunhill Championship

Ockie Strydom a rendu une dernière carte de 69 avec six birdies, mais un bogey et un double bogey, pour boucler son parcours à trois sous le par et finir avec un total de 270, 18 sous le par. Le Sud-Africain s'est imposé avec deux coups d'avance sur l'Espagnol Adrian Otaegui. Co-leader à l'issue du 3e tour, l'Ecossais Scott Jamieson a rentré une dernière carte de 76 à quatre au-dessus du par qui l'a relégué au 11e rang du classement final. - Classement à l'issue du 4e et dernier tour (par 72): 1. Ockie Strydom (AfS) 270=68-70-63-69 -18 2. Adrian Otaegui (Esp) 272=70-69-65-68 3. Laurie Canter (Ang) 273=68-69-72-64 4. Oliver Bekker (AfS) 274=69-66-68-71 . Aaron Cockerill (Can) 274=70-65-70-69 . Branden Grace (AfS) 274=67-70-67-70; (Belga)