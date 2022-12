Quatre Wallons sur dix apprennent à conduire en filière libre

Un tiers des jeunes Bruxellois prennent un maximum d'heures d'auto-école (20) avant d'enchaîner par un apprentissage en solo. C'est également dans la capitale que l'accès direct à la conduite connaît le plus grand succès. Ils sont 15% à choisir cette formule qui consiste à suivre 30 heures d'auto-école avant de passer directement le permis. "Créée à la base pour les demandeurs d'emploi, l'accès direct semble donc avoir séduit un public beaucoup plus large. On peut toutefois émettre des doutes quant à la capacité d'un conducteur à appréhender tous les dangers de la circulation après avoir seulement roulé pendant 30 heures, d'autant que ces heures incluent les manœuvres", avance Vias. Cette possibilité n'existe pas au nord du pays. Un jeune de 18 à 30 ans sur trois a été impliqué dans un accident au cours des trois dernières années, un pourcentage stable par rapport à la dernière enquête de 2019. Vias constate cependant que, pour les 18-24 ans, cette proportion a fortement évolué en trois ans, passant de 23 à 32%. "La crise sanitaire a certainement joué un rôle à cet égard. Les jeunes qui ont eu leur permis en 2019 ou en 2020 ont nettement moins roulé vu les restrictions imposées (limitation des déplacements, couvre-feu, etc.). Ensuite, quand tout a rouvert début 2022, ils ont été confrontés à des conditions de circulation qu'ils ne connaissaient pas, ce qui a pu leur poser des problèmes", analyse Vias. L'Institut déplore par ailleurs le haut pourcentage de jeunes conducteurs sanctionnés pour alcool (11%) et drogues au volant (12%) (Belga)