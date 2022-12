Verbruggen termine en tant que première Belge à la 34e place de l'Euro de cross-country

Lors de la course de sélection qui s'est déroulée à Roulers il y a deux semaines, Verbruggen avait terminé quatrième. "Cet Euro ne s'imbrique pas bien dans ma préparation pour le marathon, mais je ne voulais pas ne pas y participer", a assuré la principale intéressée, avant de revenir sur sa course. "Mon plan était de commencer calmement, puis de monter en régime, et ça a fonctionné. La course aurait encore pu être plus longue pour moi, mais je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Je ne m'y attendais pas." Alors qu'elle s'était imposée à Roulers, Lisa Rooms a terminé ces Championnats d'Europe juste derrière Verbruggen, en s'emparant de la 35e place. "Ce n'est pas ce que j'étais venue chercher", a-t-elle déploré. "Ce parcours n'était pas à mon avantage, car je suis plus grande et plus lourde que la majorité des autres athlètes. Sur les pentes raides, c'était évidemment beaucoup plus difficile. Cependant, je suis fière d'avoir continué à me battre. À un moment donné, j'ai eu la sensation que j'allais terminer aux alentours de la 50e place, mais j'ai continué à me battre. Dès lors, je ne peux pas dire que la 35e position soit si désastreuse", a conclu Lisa Rooms sur un ton positif. (Belga)