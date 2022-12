Yorick Van de Kerkohve 23e et premier Belge chez les U23 messieurs de cross-country

Van de Kerkhove a terminé 23e et premier Belge en 24:48, à 1:08 du Britannique Charles Hicks qui s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur son compatriote Zakariya Mahamed et 18 secondes sur le Français Valentin Bresc. Arnaud Collard a lui pris la 28e place devant Rayan Vanderpoorten, 29e et Marco Vanderpoorten, 32e. La Grande-Bretagne a remporté le classement par nations devant la France et l'Irlande. La Belgique s'est classée 6e. Chez les U23 dames, Annelies Nijssen s'est classée 40e et meilleure Belge en 22:12 à 2:17 de l'Italienne Nadia Battocletti qui a décroché le titre européen devant les Britanniques Megan Keith et Alexandra Millard. Jana van Lent s'est classée 41e, Juliette Thomas 44e et Roxane Cleppe 48e. La Grande-Bretagne a remporté là aussi le classement par nations devant l'Italie et la France. La Belgique a terminé 9e et dernière. (Belga)