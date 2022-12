Astana met fin au contrat de Lopez, visiblement accablé par de nouveaux éléments

Lundi, l'affaire autour de "Superman" a pris une nouvelle tournure, à en croire le communiqué laconique de l'équipe. "Astana a découvert de nouveaux éléments démontrant la probable connexion entre M.A. Lopez et le docteur Marcos Maynar. En conséquence, l'équipe n'avait pas d'autre alternative que de mettre un terme au contrat du coureur, et ce avec effet immédiat, en raison de violations du contrat et du code de conduite de l'équipe." Miguel Angel Lopez, 28 ans, a chuté et abandonné lors de la 4e étape du Giro et n'a pas couru pendant près de trois mois, entre mai et août. Il a ensuite terminé 3e du Tour de Burgos et 4e du Tour d'Espagne, à 5:56 de Remco Evenepoel. Lopez compte 22 succès chez les professionnels, dont trois étapes de la Vuelta, une du Tour de France ou encore le Tour de Suisse et le Tour de Catalogne. Le nom du Colombien a été lié au docteur Marcos Maynar, professeur à l'université d'Estrémadure, qui a été cité dans plusieurs affaires de dopage aux produits anabolisants et EPO dans le sport sans jamais avoir été condamné. Le médecin a été arrêté le 11 mai, soupçonné de trafic de produits interdits et de blanchiment. Il a depuis été libéré sous caution. (Belga)