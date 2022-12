Des pop stars virtuelles en représentation à Bruxelles en avril, une première en Belgique

Les groupes pop qui se partageront la scène du Heysel sont des VTubers (des YouTubers fictifs) et des Vocaloids, des chanteuses et des chanteurs virtuels dont les voix sont générées par ordinateur. Le programme comprend les têtes d'affiche Kizuna AI Original Singeroid #kzn et HIMEHINA, le très populaire GUMI, le nouveau girls band MaRiNaSu et les jumelles LiLYPSE. Si ces interprètes n'existent pas physiquement, leur voix est réelle et appartient à une véritable personne. C'est ce qui rend ce concert unique. Grâce à des écrans LED de haute technologie et à des projections numériques, les stars de la pop prennent vie sous la forme d'animés. Ces avatars rencontrent un véritable succès auprès du grand public et comptabilisent des millions d'adeptes dans le monde entier au travers de canaux tels que YouTube, Twitter et TikTok. À titre d'exemple, Kizuna AI Original Singerloid #kzn est un pionnier dans le monde du VTuber et compte plus de 4,5 millions d'aficionados sur YouTube, indique FKP Scorpio. Les billets pour le spectacle à Bruxelles seront mis en vente à partir du vendredi 16 décembre 2022 à 10 heures sur www.fkpscorpio.be. (Belga)