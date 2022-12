La fédération internationale de natation change de nom et devient World Aquatics

Pour Husain Al-Musallam, le président de la FINA, ce changement signifie que tous les sports aquatiques seront réunis "sous une même marque". "Nous avons un nom qui représente toute la famille de la FINA, un nom que nos nageurs artistiques, nos plongeurs, nos nageurs en eau libre et nos joueurs de water-polo peuvent utiliser avec fierté." Lors du congrès, l'instance a également décidé de mettre en place une Unité d'intégrité aquatique indépendante qui deviendra opérationnelle à partir du 1er janvier 2023. Début novembre, la fédération internationale avait suspendu provisoirement le dirigeant italien Paolo Barelli pour une durée de deux ans pour une possible fraude dans des contrats entre la fédération italienne et la ligue européenne de natation (LEN). (Belga)