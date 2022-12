La Turquie refuse à cinq pétroliers l'accès à ses eaux

Les pétroliers qui veulent emprunter les détroits sous contrôle turc, le Bosphore et les Dardanelles, doivent désormais prouver qu'ils sont correctement assurés. La décision d'Ankara correspond à l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur le pétrole russe, accompagné d'un prix plafond de 60 dollars au plus, qui interdit aux pays de l'Union européenne, du G7 et à l'Australie de fournir quelque service que ce soit aux pétroliers transportant du brut russe, y compris de les assurer. Les pays du G7 fournissent les prestations d'assurance pour 90% des cargaisons mondiales. Selon le ministère du Transport, les cinq navires patientaient le temps de vérifier s'ils respectaient bien la nouvelle mesure instaurée par les autorités turques. Ils ont finalement été refoulés. Selon une déclaration officielle, le gouvernement craint, en cas d'accident dans les eaux turques, que les dédommagements éventuels ne soient pas honorés. La Turquie estime que la situation aux abords des détroits du Bosphore et des Dardanelles, devrait être normalisée dans les prochains jours. (Belga)