Les Red Lions débutent leur préparation par un succès 6-2 contre la Corée du Sud

Pour son premier de six duels de préparation en l'espace de dix jours en Andalousie, où elle est en stage, la Belgique a pris la mesure de la Corée du Sud sur le score de 6-2, dimanche à San Fernando, près de Cadix avec notamment un doublé de Sébastien Dockier. Les Red Lions retrouveront d'ailleurs les Sud-Coréens dans quelques semaines à Bhubaneswar. En effet, les Belges débuteront leur Mondial le 14 janvier par un duel contre l'équipe asiatique, absente en 2018 lors de la dernière édition. Tombés dans le groupe B de la Coupe du monde, les Belges, champions olympiques en 2021 à Tokyo, défieront aussi l'Allemagne (17/1) et le Japon (20/1). D'ici là, les troupes du Néerlandais Michel van den Heuvel fourbiront encore leurs armes lors de la poursuite du tournoi andalou qui regroupe sept nations, contre le pays de Galles mardi, la France jeudi, le Japon samedi, l'Espagne dimanche et l'Allemagne le 20 décembre. Arrivés dans le sud de l'Espagne le 6 décembre, au lendemain de l'annonce de la sélection des 18 joueurs pour l'Inde, les Red Lions quitteront l'Andalousie le 21 décembre. (Belga)