Open d'Angleterre de snooker - Ben Mertens battu avec les honneurs par Ronnie O'Sullivan, Luca Brecel continue sa route

'The Rocket' a pris un départ canon en s'adjugeant les trois premières frames, notamment grâce à un break de 81 dans la 3e. Passé proche d'une victoire 4-0, O'Sullivan a ensuite manqué une boule, ce dont a profité le joueur de Flandre-Orientale, 18 ans, revenu à 3-3 à la faveur de breaks de 65 et 73. Dans la frame décisive, l'Anglais de 47 ans n'a laissé aucune chance à son jeune concurrent en s'imposant 105-12. "Ben frappe très bien, c'est un grand talent et on va entendre parler de lui dans le futur", a lancé O'Sullivan. En début de soirée, Luca Brecel (WS 11) a validé son ticket pour le 2e tour de cette épreuve dotée de 498.000 euros en s'imposant in extremis (4-3) contre l'Anglais Mark Joyce (WS 54). Pour l'emporter, le Limbourgeois de 27 ans a signé un probant century de 101 points dans la 'deciding frame'. Au 2e tour, il affrontera un autre Anglais, Oliver Lines (WS 61). (Belga)