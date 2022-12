Tour d'Italie - Geraint Thomas courra le Giro en 2023, opposé à Remco Evenepoel

Après une saison 2022 sous le maillot d'INEOS Grenadiers, la treizième consécutive dans l'équipe britannique, Geraint Thomas a décidé de participer au Tour d'Italie pour la première fois depuis 2020, lorsqu'il a abandonné après la 3e étape. Le triple champion du monde, qui reste sur une troisième place au Tour de France 2022, participera alors à son cinquième Giro. Thomas n'a jamais connu la victoire sur le premier grand tour de la saison, que ce soit sur une étape ou au classement général. Pour sa première participation en 2008, alors âgé de 22 ans et avec l'équipe Barloworld, il avait terminé à la 118e place au général. Quatre ans plus tard, arrivé entretemps chez Sky, il avait atteint la 80e place. Mais ses deux dernières participations ont été des échecs: un abandon après la 12e étape en 2017 et un autre en 2020 après la 3e seulement. Il reste donc une histoire à écrire pour Geraint Thomas au Tour d'Italie, qui fêtera ses 37 ans le jour de la 18e étape. Le vétéran sera notamment opposé à la jeune garde du peloton, incarnée par Remco Evenepoel. Le champion du monde belge a déjà annoncé qu'il courrait le Giro en 2023 après avoir remporté la Vuelta la saison dernière. En 2022, c'est l'Australien Jai Hindley qui avait triomphé à Vérone et remporté le maillot rose. (Belga)