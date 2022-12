Ukraine : accord du G7 sur une "plateforme" chargée de "coordonner l'aide financière"

"L'objectif est de construire rapidement cette plateforme avec la participation de l'Ukraine, des institutions financières internationales et d'autres partenaires", a expliqué, lors d'une conférence de presse à Berlin, le dirigeant allemand, comparant la reconstruction de l'Ukraine au plan Marshall mis en place par les États-Unis pour reconstruire l'Europe après la Seconde guerre mondiale. Les dirigeants du G7 - États-Unis, Allemagne, Canada, France, Grande-Bretagne, Japon et Italie - se sont entretenus lundi en visio-conférence au sujet de l'Ukraine. Une nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine, sur l'aide d'urgence et la reconstruction du pays à long terme, se tiendra mardi à Paris. "Nous sommes convaincus que c'est notre unité, notre détermination, qui ont isolé le président russe (Vladimir Poutine) et nous demandons à nouveau à M. Poutine d'arrêter les tueries insensées en Ukraine et de retirer ses troupes", a déclaré M. Scholz, dont le pays présidait cette année le G7. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu tour à tour avec ses homologues américain Joe Biden et français Emmanuel Macron pour préparer cette réunion du G7, ainsi que la conférence de Paris. Selon l'Élysée, "des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres" de 47 pays, de même que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, participeront à cette réunion internationale. Le président des États-Unis a réitéré dimanche son soutien à l'Ukraine, selon la Maison Blanche. Ces sommets interviennent alors que les forces russes visent les infrastructures des services publics de base, provoquant, entre autres, des coupures d'électricité affectant des millions de personnes en plein hiver. (Belga)