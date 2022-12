Accord entre Flamengo et l'entraîneur portugais Vitor Pereira

"Flamengo a trouvé un accord avec l'entraîneur Vitor Pereira pour prendre la tête de l'équipe professionnelle en 2023", a écrit le club de Rio de Janeiro sur Twitter. Pereira, 54 ans, est libre de tout contrat depuis son départ en novembre des Corinthians de Sao Paulo, avec qui il avait été finaliste malheureux de la Coupe du Brésil le mois dernier, justement face à Flamengo. Adjoint de son compatriote André Villas-Boas au FC Porto lors du triplé historique Championnat-Coupe-Ligue Europa (2011), il a ensuite succédé à son mentor, remportant deux fois de suite le titre national (2012 et 2013). Il a ensuite officié en Grèce, à l'Olympiakos, en Turquie, au Fenerbahçe et en Chine, au Shanghaï SIPG. Avec les Corinthians, qui l'avaient engagé en février, le Portugais a un bilan de 26 victoires, 21 nuls et 17 défaites. Flamengo, le club le plus populaire du Brésil, a disputé trois des quatre dernières finales de la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne, remportant le titre en 2019 et cette année, après avoir perdu face à Palmeiras en 2021. (Belga)