Eurocoupe FIBA - La Belgian Cat Serena-Lynn Geldof inscrit 15 points dans la large victoire de Saragosse

Les Espagnoles ponctuent invaincues cette phase de groupes avec six succès en autant de sorties. Mercredi, Cadi La Seu, 2e avec 8 points, accueillera à 20h Castors Braine, 3e avec 7 unités. Quarante-huit équipes, réparties en douze groupes de quatre et deux conférences, participent à cette phase de poules, baptisées "saison régulière". Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes de chaque conférence avancent en 16e de finale. (Belga)