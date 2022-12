Maduro annonce la réouverture totale de la frontière avec la Colombie

"Je peux annoncer que nous ouvrirons complètement la frontière occidentale du Vénézuéla avec la Colombie pour le passage des véhicules", a indiqué le président socialiste lors d'une déclaration diffusée sur la chaîne d'Etat. "Nous mettons tout en oeuvre pour que nos annonces deviennent effectives, pour que nous tenions notre promesse faite au président Gustavo Petro d'ouvrir la frontière le 1er janvier", a ajouté M. Maduro. Le Vénézuéla et la Colombie ont commencé le 26 septembre un processus d'ouverture de la frontière terrestre, fermée partiellement depuis sept ans et bloquée complètement depuis trois ans, après que Maduro a rompu les relations diplomatiques avec la Colombie - l'ancien gouvernement ayant refusé de le reconnaitre comme chef de gouvernement à la suite de sa réelection. A l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, premier président de gauche de la Colombie, Nicolas Maduro a cherché à rétablir le lien et a encouragé la réouverture des frontières. Le pont Simon Bolivar, qui relie Cucuta à la ville vénézulienne de San Antonio del Tachira, reste ouvert pour les véhicules de transport de marchandises entre 10H00 et 17H00 et pour les piétons entre 05H00 et 18h00. Un plan de test devrait être lancé jeudi prochain sur le pont "Tienditas", un axe routier qui n'a pas été ouvert depuis sa construction en 2017. (Belga)