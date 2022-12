Un peu de neige et de soleil pour le milieu de semaine

La nébulosité se fera plus abondante ce soir et cette nuit. Le temps d'abord sec cèdera sa place à de faibles chutes de neige dans le sud du territoire. Les minima iront de -2°C à -6°C sous un vent de faible intensité. Les chutes de neige reprendront mercredi matin dans le sud du pays avec possiblement une couche de plusieurs centimètres au sud du sillon Sambre et Meuse. Les éclaircies feront leur retour par le nord durant l'après-midi. Les températures se situeront entre -3°C sur les hauteurs, 0°C en plaine et 2°C au littoral. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour la province de Luxembourg, mercredi. Le répit sera de courte durée puisque le ciel s'ennuagera à nouveau au fil de la soirée et de la nuit, avec quelques flocons possibles dans le sud alors que le nord bénéficiera encore d'éclaircies. Le mercure descendra au mieux à -3°C dans le sud mais pourrait chuter jusqu'à -12°C dans les Hautes Fagnes. Le vent soufflera faiblement et parfois modérément dans le sud. Jeudi commencera sous la menace d'averses hivernales à la Côte alors que le reste de la partie nord du pays connaitra encore de belles éclaircies. Les nuages seront en revanche bien présents au sud mais le temps devrait rester sec malgré une faible probabilité de petites chutes de neige à l'extrême-sud et à l'est. Il ne fera pas plus de -2°C en Hautes Fagnes mais les maxima devraient atteindre 6°C à la mer. (Belga)