Coupe CEV - Maaseik croisera Budejovice en playoffs

Vainqueur de la manche aller (2-3) en Suisse, Maaseik se devait de terminer le travail. Un succès suffisait au bonheur de la formation limbourgeoise pour assurer sa qualification. Cela n'a jamais fait de doute avec un succès sans discussion 25-15, 25-14 et 25-17. Une victoire claire et nette qui ouvre les portes des playoffs de la Coupe CEV à Maaseik. Ainsi, les huit qualifiés des huitièmes de finale sont répartis en quatre matches. Les quatre vainqueurs en aller/retour se hisseront en quarts de finale où ils seront rejoints par quatre formations classées troisièmes de leur poule en Ligue des champions. Maaseik connaît déjà son opposant lors de ces playoffs puisqu'il affrontera Ceske Budejovice, le vainqueur de la coupe tchèque, qui a également éliminé une formation suisse, Schönenwerd, en huitièmes (3-1 et 3-2). (Belga)