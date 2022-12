Coupe Challenge - Alost a tout tenté mais est éliminé par Omonia Nicosie

Battu lors de la manche aller (3-1) à Chypre, Alost aspirait à inverser la tendance et à poursuivre son aventure européenne ce mercredi soir. Et la formation belge y a cru, puisqu'elle menait 2 sets à 1 (25-18, 21-25, 25-22) après une bonne heure de jeu. En cas de quatrième manche remportée, un set en or aurait pu être disputé. Mais les Chypriotes ne l'entendaient pas de cette oreille et mettaient la main sur les deux dernières manches (22-25, 11-15). Une défaite scellant, fort logiquement, le sort d'Alost qui est éliminé de la Coupe Challenge. (Belga)