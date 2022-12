Enquête pour corruption par un pays du Golfe - Qatargate: des billets de banque saisis ont été retirés en Belgique

Toujours selon les informations de L'Echo, que le parquet n'a pas commentées ni confirmées, une grande partie de ces billets - 1,5 million d'euros au total, avait écrit Le Soir mardi - sont considérés comme neufs, encore sous bande plastique, et fraîchement émis. Enfin, une partie de ces billets ont été émis en Belgique, alors que le reste est encore à l'étude. Il s'agit d'un point important, car il pourrait permettre une franche avancée de l'enquête. En connaissant le lieu d'émission, il sera facile de retrouver la banque où ont été retirées les liasses, et donc le compte bancaire et l'identité de la personne qui s'est chargée du retrait. Et ainsi, celle des personnes sur lesquelles pèseront des soupçons de corruption active. En parallèle, les empreintes digitales figurant sur les billets seront analysées et comparées à celles des inculpés ou d'autres personnes entendues. Ces expertises nécessiteront toutes plusieurs semaines. (Belga)