Feu vert pour la 71e édition de la prestigieuse Tournée

"Grâce aux nuits froides et au temps hivernal, nous avons déjà réussi à produire suffisamment de neige dans les quatre stades avec un apport énergétique minimal. Nous pouvons désormais commencer rapidement à préparer les tremplins", a-t-il expliqué. La 71e édition commencera le 29 décembre à Oberstdorf, en Allemagne. Viendra ensuite la seconde manche allemande, à Garmisch-Partenkirchen (1 janvier). Le tournoi prendra la direction de l'Autriche pour les manches d'Innsbruck (4 janvier) et de Bischofshofen (6 janvier). Les organisateurs ont indiqué que la vente des billets a retrouvé le niveau d'avant la pandémie. Ainsi, la première manche à Oberstdorf affiche déjà complet et plus de 15.000 supporters sont attendus pour les qualifications le premier jour. L'an passé, le Japonais Ryoyu Kobayashi avait remporté la Tournée pour la deuxième fois de sa carrière. Le Finlandais Janne Ahonen détient le record avec cinq victoires finales. (Belga)