L'Australie s'offre aussi le record du monde du 4x200m libre féminin en petit bassin

Madison Wilson, Mollie O'Callaghan, Leah Neale et Lani Pallister ont décroché le titre en 7:30.87, effaçant des tablettes la marque de 7:32.85 réalisée en décembre 2014 par les Pays-Bas, lors des Mondiaux de Doha. Le Canada, qui a mené la première moitié de la course en étant en avance sur le record du monde, a pris la deuxième place en 7:34.47. Les États-Unis (7:34.70) ont complété le podium. Pallister, la dernière relayeuse australienne, avait remporté le 800m libre en 8:04.07 en début de programme, après avoir déjà été sacrée sur 400m libre mardi. Il s'agit du quatrième record du monde en relais battu dans le bassin de 25m du Melbourne Sports and Aquatic Centre lors de ces Mondiaux, le deuxième par les Australiennes. Mardi, O'Callaghan et Wilson, déjà, avec Meg Harris et Emma McKeon, avaient établi un nouveau chrono mondial de référence sur le 4x100m libre féminin. Quelques minutes plus tard, elles avaient été imitées par l'Italie sur le 4x100m libre masculin. Mercredi, les États-Unis s'étaient emparé du record du monde du relais mixte 4x50m quatre nages. (Belga)