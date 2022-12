Assises Tongres - Michel Turney condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son ex-compagne

Après neuf ans de relation, le couple formé par l'accusé et la victime avait décidé de se séparer en "restant amis". La séparation avait été annoncée le 8 avril 2020 à leurs proches. Selon les amis d'Anja Vlayen, la séparation lui avait enlevé un poids des épaules. Elle aurait eu peur de son ancien compagnon, qualifié de jaloux, possessif et avide de contrôle. L'accusé, au contraire, espérait une réconciliation. Trois jours après la séparation, Anja Vlayen s'était rendue au domicile de l'accusé pour y récupérer ses affaires. Elle n'est jamais repartie, poignardée à 53 reprises. Pour déterminer la peine, le jury et la cour ont tenu compte de la gravité particulière des faits. "L'accusé a tué la victime de manière très violente et odieuse", a déclaré le président Kristof Swennen jeudi soir lors de la lecture du jugement. La cour et le jury n'ont retenu aucune circonstance atténuante. "Le jury s'est acquitté de sa tâche de manière extrêmement consciencieuse et scrupuleuse. Le jury a fait de son mieux pour déterminer la peine la plus appropriée, a déclaré le président de la cour d'assises. "Vous aurez encore des opportunités dans votre vie que votre partenaire Anja n'aura plus. Vous avez tout ce qu'il faut pour qu'avec le temps vous puissiez sortir de prison en étant une meilleure personne." (Belga)