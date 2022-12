Des voitures de société de plus en plus vertes et coûteuses

L'augmentation de la taxe ne dépendra plus uniquement des émissions de CO2, mais aussi de la valeur catalogue de la voiture. Pour une Audi A4 Avant diesel d'une valeur catalogue de 35.410 euros et dont les émissions de CO2 sont de 104 grammes par kilomètre, l'avantage taxable mensuel augmentera de 8,3% en 2023, et passera de 216,53 euros à 234,58 euros. "En deux ans, l'avantage imposable lié à l'usage privé de la voiture a augmenté d'environ 500 euros par an", explique Veerle Michiels, experte en mobilité auprès de l'entreprise spécialisée en RH, SD Worx. Pour une voiture à essence d'une valeur catalogue de 32.525 euros et des émissions de CO2 de 128 grammes par kilomètre, l'avantage imposable augmente de près de 10%, pour passer de 217,83 à 239,14 euros. "En deux ans, la hausse monte à environ 570 euros par an", poursuit Mme Michiels. Le conducteur paie environ 50% de taxes sur l'avantage imposable. Si ce dernier augmente de 500 euros par an, il paiera donc environ 250 euros de taxes en plus. (Belga)