Deux personnes blessées dans un accident de la route à Theux

Un véhicule, seul en cause, a fait une embardée et a sectionné un poteau électrique. À l'arrivée des services de secours, une personne était incarcérée dans le véhicule. "L'accident a fait deux blessés. Une personne blessée légèrement et une seconde blessée plus grièvement. Cette dernière a été admise au CHU de Liège", concluent les pompiers. (Belga)