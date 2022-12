Le Parlement germanophone adopte le budget 2023 en déficit de 80,3 millions d'euros

Ce qui dérange l'opposition, c'est que le gouvernement ait recours à des emprunts afin de financer les dépenses courantes comme la survie des hôpitaux ou des maisons de repos. Le ministre-président a, dans ce cadre demandé à l'opposition quelles étaient ses propositions concrètes pour aider la population à faire face aux différentes crises, sans s'endetter. L'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de l'entité fédérée a aussi fait l'objet de vives critiques. L'opposition estimant que cela ne relève pas des compétences de la Communauté mais plutôt de l'Etat fédéral ou des entreprises de télécommunications. Mercredi soir, ce sont les domaines de la santé, de la famille et des affaires sociales qui étaient au menu des discussions. Des compétences qui ont un impact financier important pusiqu'elles représentent un budget de 172,7 millions d'euros soit près d'un tiers du budget total de la Communauté germanophone. L'écologiste Inga Voss a, pour sa part, estimé que les priorités devraient être différentes. « Le projet de fibre optique est par exemple un projet stratégiquement intelligent, mais un projet qui n'est pas nécessaire actuellement. La prise en charge des personnes handicapées de plus de 21 ans devrait être prioritaire ». Le marathon budgétaire s'est conclu ce jeudi soir, après une quatrième soirée consacrée notamment à l'enseignement et la formation, par l'approbation du budget 2023. (Belga)