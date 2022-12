Mondial 2022 - Fernando Santos quitte son poste de sélectionneur du Portugal qu'il occupait depuis 2014

Les deux parties sont parvenues à un accord "pour mettre un terme au parcours de grand succès qui avait débuté en septembre 2014", a indiqué la FPF, dont la direction "lancera maintenant le processus visant à choisir le prochain sélectionneur national". Au-delà de l'élimination en quarts de finale, Santos paie sans doute aussi le fait d'avoir osé mettre l'idole du pays Cristiano Ronaldo sur le banc en huitièmes et en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Si cela s'était avéré payant contre la Suisse (battue 6-1), la défaite contre les solides Marocains n'avait pas justifié ce choix. Santos, 68 ans, était à la tête de la sélection portugaise depuis septembre 2014. Il a notamment remporté l'Euro 2016 aux dépens en finale de la France (1-0), et la première Ligue des Nations face aux Pays-Bas (1-0) en 2019. Il a coaché pas moins de 109 matchs du Portugal avec un bilan de 68 victoires, 21 partages et 20 défaites et un average de 231 buts pour et 87 contre. (Belga)