Naufrage dans la Manche: un adolescent parmi les quatre migrants morts

Un adolescent fait partie des quatre migrants morts mercredi dans la Manche dans le naufrage de leur bateau de fortune alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre, selon les déclarations d'un élu de la région côtière du Kent, au sud de l'Angleterre.

Roger Gough, chef de l'assemblée locale du Kent, région où l'essentiel des bateaux de migrants arrivent en Angleterre, a donné cette information durant une séance de cette assemblée, selon les propos rapportés par certains de ses membres dans les médias britanniques.

Il a notamment indiqué que la région a pris en charge douze mineurs non accompagnés qui figurent parmi les 39 rescapés de ce naufrage.

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas confirmé les propos de l'élu, renvoyant vers les conclusions à venir du médecin légiste.

"Au total, 43 personnes ont été repêchées, dont malheureusement quatre sont mortes", a toutefois confirmé jeudi un porte-parole du gouvernement britannique, ajoutant que les opérations de secours ont pris fin "à 15H30" jeudi (heure locale et GMT).

Les secours ont lancé les opérations de recherche à 02H16 (heure locale et GMT) dans la nuit de mardi à mercredi mais les premiers navires de secours - dont un bateau de pêche - sont arrivés sur le lieu du naufrage vers 03H05, selon les autorités britanniques.

L'association française d'aide aux migrants Utopia 56 avait indiqué mercredi à l'AFP avoir donné l'alerte aux gardes-côtes français et britanniques après avoir reçu un appel de détresse d'un bateau localisé dans les eaux françaises à 01H53 GMT.

Ce naufrage, au moment où l'Angleterre et le nord de la France connaissent des températures glaciales, est intervenu un peu plus d'un an après un précédent naufrage dans lequel 27 migrants avaient péri en tentant de rejoindre le Royaume-Uni.

Depuis le début de l'année, plus de 45.000 migrants ont effectué la dangereuse traversée dans ces eaux très fréquentées, du jamais vu. 401 ont encore été détectés dans huit bateaux par les autorités britanniques pour la seule journée de mercredi.

Le dossier est hautement sensible pour le gouvernement conservateur, qui a promis que le Brexit permettrait au pays de "reprendre le contrôle" de ses frontières.

Londres a signé mi-novembre un nouvel accord avec Paris pour renforcer leur partenariat dans la lutte contre l'immigration illégale et le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé cette semaine un nouveau paquet de mesures pour dissuader les migrants de tenter la périlleuse traversée.