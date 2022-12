Ann Caluwaerts remplace Jos Donvil au conseil d'administration de bpost

Donvil a démissionné du conseil d'administration avec effet le 31 octobre, à la suite de sa désignation comme membre du comité exécutif. Le conseil d'administration a donc décidé de nommer Ann Caluwaerts comme administratrice non exécutive de bpost à partir du 1er janvier 2023, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ann Caluwaerts est vice-présidente exécutive chez Telenet et a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie internationale et locale des télécommunications et des médias. Elle est également membre du conseil d'administration d'IMEC depuis 2016. (Belga)