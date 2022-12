Coupe du monde de patinage - Bart Swings, 11e du 1500 m à Calgary, signe son meilleur chrono de la saison

Parti lentement, il n'était que 19e après deux tours, Swings a mieux terminé. S'il est resté assez loin de son record de Belgique (1:42.48 qui remonte à 2015 sur cette même piste), le champion olympique du départ groupé à Pékin a réussi son meilleur chrono de la saison puisqu'il a patiné 16/100e de seconde plus vite que la semaine dernière sur le même Oval à l'occasion de la 3e manche de la Coupe du monde. Après ses 8e, 11e et 12e places lors des manches précédentes, le Louvaniste ajoute 30 points et totalise 123 points qui le placent au 12e rang provisoire au classement général sur cette distance après quatre courses. Mathias Vosté (24e du groupe B vendredi) figure à la 33e place (35 points). (Belga)