DP World Tour: Thomas Detry glisse à la 26e place

Huitième après le premier tour jeudi, Thomas Detry a perdu 18 places après un deuxième tour en 74 coups, deux au-dessus du par. Le Bruxellois a rendu une carte avec un eagle, un birdie, trois bogeys et un double bogey. Avec un total de 142 coups, il se retrouve 26e et compte huit coups de retard sur un trio composé du Français Antoine Rozner, l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia et le Finlandais Sami Valimaki. Nicolas Colsaerts a lui rendu une carte de 73 coups, un au-dessus du par, pour son deuxième tour avec un birdie et deux bogeys. Le Bruxellois totalise 146 coups et se classe 83e, insuffisant pour continuer. (Belga)