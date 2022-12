Euroligue - Ismael Bako et Bologne battent le Maccabi Tel Aviv et remontent à la 13e place

Bako a marqué 5 points (2/4 aux tirs) et capté 5 rebonds en 16 minutes de jeu. Le Virtus compte désormais 6 victoires (8 défaites) et remonte à la 13e place. Le Maccabi qui présente un bilan équilibré (7v.-7d.) préserve sa 8e place, la dernière qui permettra à l'issue des 34 journées de la phase initiale de jouer les quarts de finale disputés au meilleur des cinq matchs. Une seule victoire sépare le 7e classé, Efes Istanbul (7v.-7d.) et le 14e ASVEL-Villeurbanne (6v.-8d.). (Belga)